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Колесников Андрей Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.2011

Сын: Колесников Амвросий Андреевич

Мать ребёнка: Колесникова Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
03.06.2015

Дочь: Колесникова Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Колесникова Зоя Константиновна

Рождение ребёнка
26.10.2017

Сын: Колесников Мирон Андреевич

Мать ребёнка: Колесникова Зоя Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Зоя Константиновна

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