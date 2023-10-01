Колесников Андрей Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.2011
Сын: Колесников Амвросий Андреевич
Мать ребёнка: Колесникова Зоя Константиновна
Рождение ребёнка
03.06.2015
Дочь: Колесникова Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Колесникова Зоя Константиновна
Рождение ребёнка
26.10.2017
Сын: Колесников Мирон Андреевич
Мать ребёнка: Колесникова Зоя Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно