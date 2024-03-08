Земцов Валерий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1980
Дочь: Деменкова Надежда Валерьевна
Мать ребёнка: Земцова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
20.10.1983
Мать ребёнка: Земцова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Земцова Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Земцова Ирина Николаевна