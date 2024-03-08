Земцов Валерий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земцов Валерий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1980

Дочь: Деменкова Надежда Валерьевна

Мать ребёнка: Земцова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
20.10.1983

Сын: Земцов Степан Валерьевич

Мать ребёнка: Земцова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земцова Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земцова Ирина Николаевна

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