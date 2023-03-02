Ковалев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти12.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Ковалев Федор
Мать: Ковалева Меланья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.07.1980