Ковалев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Михаил

Ковалев Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

12.07.1980

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Ковалев Федор

Мать: Ковалева Меланья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.07.1980
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close