Субботин Иван Евдокимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Субботин Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1913
Сын: Субботин Александр Иванович
Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно
Афанасьевский, Ачитский, Свердловская область