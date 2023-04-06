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Субботин Иван Евдокимович

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Место рождения

Осыпь, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Субботин Евдоким

Мать: не указана

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1913

Сын: Субботин Александр Иванович

Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Субботин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Субботин Иван Иванович

Мать ребёнка: Субботина Евдокия Ивановна

Осыпь, Ачитский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Афанасьевский, Ачитский, Свердловская область
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