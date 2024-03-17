Оверко Валентин Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оверко Валентин Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оверко Андрей Валентинович

Мать ребёнка: Оверко (Щитова) Алла Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оверко Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Оверко (Щитова) Алла Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оверко (Щитова) Алла Александровна

Смерть
Неизвестно

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