Клещевникова Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1888 ст.
Дата смерти24.07.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1888 ст.
Центральный Госархив РТ. Уфимская духовная консистория. Мензелинский уезд. Метрическая книга 1888г. Фонд 0004 опись 0166 дело 95 (2061054 фото 0895)
Крещение
14.02.1888 ст.
Восприемники: деревни Старое Мазино крестьянин Пётр Андреевич Титов и крестьянская девица Василисса Ивановна Елхова. Приемники неграмотные.
Смерть
24.07.1888 ст.
погребена 29.07.1888г. от поноса. Мензелинский уезд. Метрическая книга 1888г. Запись 114 Фонд 0004 опись 0166 дело 95 (2061055 фото 0196)