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Клещевникова Анна Дмитриевна

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Место рождения

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.02.1888 ст.

Дата смерти

24.07.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1888 ст.

Отец: Клещевников Дмитрий Пахомович

Мать: Клещевникова Устинья Андреевна

Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Центральный Госархив РТ. Уфимская духовная консистория. Мензелинский уезд. Метрическая книга 1888г. Фонд 0004 опись 0166 дело 95 (2061054 фото 0895)
Крещение
14.02.1888 ст.
Восприемники: деревни Старое Мазино крестьянин Пётр Андреевич Титов и крестьянская девица Василисса Ивановна Елхова. Приемники неграмотные.
Смерть
24.07.1888 ст.
Старое Мазино, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
погребена 29.07.1888г. от поноса. Мензелинский уезд. Метрическая книга 1888г. Запись 114 Фонд 0004 опись 0166 дело 95 (2061055 фото 0196)
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