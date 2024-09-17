Сокоушичев Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1863
Дата смертиПосле 1927
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.03.1863
Отец: Николай Михайлович
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 40
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1908
Сын: Сокоушичев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Сокоушичева Афанасия Семеновна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 227 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1910
Сын: Сокоушичев Иван Васильевич
Мать ребёнка: Сокоушичева Афанасия Семеновна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 227 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сокоушичев Константин Васильевич
Мать ребёнка: Сокоушичева Афанасия Семеновна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 40
Рождение ребёнка
26.01.1915
Дочь: (Сокоушичева) Христиния Васильевна
Мать ребёнка: Сокоушичева Афанасия Семеновна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 227 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1933
Дочь: (Сокоушичева) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Сокоушичева Афанасия Семеновна
Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 40
Смерть
После 1927