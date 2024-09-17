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Сокоушичев Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1863

Дата смерти

После 1927

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1863

Отец: Николай Михайлович

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 144 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 40
Место жительства
Неизвестно
Копылово, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сокоушичева Афанасия Семеновна

Рождение ребёнка
31.08.1908

Сын: Сокоушичев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Сокоушичева Афанасия Семеновна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 227 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1910

Сын: Сокоушичев Иван Васильевич

Мать ребёнка: Сокоушичева Афанасия Семеновна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 227 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сокоушичев Константин Васильевич

Мать ребёнка: Сокоушичева Афанасия Семеновна

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 40
Рождение ребёнка
26.01.1915

Дочь: (Сокоушичева) Христиния Васильевна

Мать ребёнка: Сокоушичева Афанасия Семеновна

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 227 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
07.06.1933

Дочь: (Сокоушичева) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Сокоушичева Афанасия Семеновна

Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года | 40
Смерть
После 1927

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