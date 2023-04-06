Чайка (Овдиенко) Харитина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чайка (Овдиенко) Харитина Ивановна

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Место рождения

Толокунь, Київська область

Дата рождения

10.10.1900

Дата смерти

15.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1900

Отец: Овдиенко Иван Митрофанович

Мать: Овдиенко Мария Харитоновна

Толокунь, Київська область
Рождение ребёнка
02.05.1923

Дочь: Сидорова Надежда Митрофановна

Отец ребёнка: Чайка Митрофан Васильевич

Толокунь, Київська область
Рождение ребёнка
12.01.1936

Дочь: Никитенко Нина Филипповна

Отец ребёнка: Маюнов Филипп Леонтьевич

Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
02.07.1939

Дочь: Белых Любовь Филипповна

Отец ребёнка: Маюнов Филипп Леонтьевич

Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
22.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маюнов Филипп Леонтьевич

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маюнов Филипп Леонтьевич

Челны, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
гражданский брак
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чайка Митрофан Васильевич

Смерть
15.10.1985
Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
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