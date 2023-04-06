Чайка (Овдиенко) Харитина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.10.1900
Дата смерти15.10.1985
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1900
Рождение ребёнка
02.05.1923
Дочь: Сидорова Надежда Митрофановна
Отец ребёнка: Чайка Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
12.01.1936
Дочь: Никитенко Нина Филипповна
Отец ребёнка: Маюнов Филипп Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.07.1939
Дочь: Белых Любовь Филипповна
Отец ребёнка: Маюнов Филипп Леонтьевич
Рождение ребёнка
22.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маюнов Филипп Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
гражданский брак
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.10.1985