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Капылова Марфа Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1839 и 1849

Сын: Капылов Феодор Терентьевич

Отец ребёнка: Капылов Терентий Патапович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
11.10.1863

Сын: Капылов Андрей Терентьевич

Отец ребёнка: Капылов Терентий Патапович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
16.06.1865

Дочь: Февронья Терентьевна

Отец ребёнка: Капылов Терентий Патапович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
15.02.1867

Дочь: Евдокия Терентьевна

Отец ребёнка: Капылов Терентий Патапович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капылов Терентий Патапович

Смерть
Неизвестно
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