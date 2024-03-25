Хромов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХромов Тимофей Иванович

Хромов Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хромова Нина Никандровна

Рождение ребёнка
22.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хромова Нина Никандровна

Рождение ребёнка
19.08.1952

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Хромова Нина Никандровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хромова Нина Никандровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close