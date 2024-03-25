Хромов Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хромова Нина Никандровна
Рождение ребёнка
22.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хромова Нина Никандровна
Рождение ребёнка
19.08.1952
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Хромова Нина Никандровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хромова Нина Никандровна
Смерть
Неизвестно