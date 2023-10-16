? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичкова Елизавета

Мать ребёнка: (Шутилина) Прасковья (Паша) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Татьяна

Мать ребёнка: (Шутилина) Прасковья (Паша) Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шутилина) Прасковья (Паша) Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.