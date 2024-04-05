Fydrych (Nicieńska) Katarzyna
Место рождения, Białe Błoto/Poręba akt 34/1858
Дата рождения05.03.1858
Дата смерти1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1858
Отец: Nicieński Kazimierz
, Białe Błoto/Poręba akt 34/1858
Бракосочетание
29.01.1883
Муж: Fydrych Marcin
Poręba akt 19/1883
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: (Fydrych) Anna
Отец ребёнка: Fydrych Marcin
Knurowiec/Brańszczyk
Рождение ребёнка
27.06.1888
Сын: Fydrych Piotr
Отец ребёнка: Fydrych Marcin
Knurowiec/Brańszczyk akt 95/1888
Рождение ребёнка
06.07.1890
Сын: Fydrych Józef
Отец ребёнка: Fydrych Marcin
Knurowiec/Brańszczyk akt 90/1890
Рождение ребёнка
30.10.1892
Дочь: Szczęsna (Fydrych) Rozalia
Отец ребёнка: Fydrych Marcin
Knurowiec/Brańszczyk akt 145/1892
Рождение ребёнка
24.03.1895
Дочь: (Fydrych) ?
Отец ребёнка: Fydrych Marcin
Leszczydół/Wyszków
Рождение ребёнка
03.05.1896
Дочь: (Fydrych) Anna
Отец ребёнка: Fydrych Marcin
Leszczydół/Wyszków akt 134/1896
Смерть
1915