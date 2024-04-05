Fydrych (Nicieńska) Katarzyna 05.03.1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Fydrych (Nicieńska) Katarzyna

Место рождения

, Białe Błoto/Poręba akt 34/1858

Дата рождения

05.03.1858

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Отец

1817 г.р.

Мать

1835 г.р.

Муж

1858 г.р.

Дети

Около 1884 г.р.
1888 г.р.
1890 г.р.
1892 г.р.
1895 г.р.
1896 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1858

Отец: Nicieński Kazimierz

Мать: Zyśk-Nicieńska (Gałązka) Anna

, Białe Błoto/Poręba akt 34/1858
Бракосочетание
29.01.1883

Муж: Fydrych Marcin

Poręba akt 19/1883
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: (Fydrych) Anna

Отец ребёнка: Fydrych Marcin

Knurowiec/Brańszczyk
Рождение ребёнка
27.06.1888

Сын: Fydrych Piotr

Отец ребёнка: Fydrych Marcin

Knurowiec/Brańszczyk akt 95/1888
Рождение ребёнка
06.07.1890

Сын: Fydrych Józef

Отец ребёнка: Fydrych Marcin

Knurowiec/Brańszczyk akt 90/1890
Рождение ребёнка
30.10.1892

Дочь: Szczęsna (Fydrych) Rozalia

Отец ребёнка: Fydrych Marcin

Knurowiec/Brańszczyk akt 145/1892
Рождение ребёнка
24.03.1895

Дочь: (Fydrych) ?

Отец ребёнка: Fydrych Marcin

Leszczydół/Wyszków
Рождение ребёнка
03.05.1896

Дочь: (Fydrych) Anna

Отец ребёнка: Fydrych Marcin

Leszczydół/Wyszków akt 134/1896
Смерть
1915

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