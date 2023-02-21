(Соломонов) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соломонов) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Соломонов Исаак

Мать: Соломонов Роза

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