Аксёнова Фёкла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Аксёнов Иван Семёнов
Отец ребёнка: Аксёнов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Матрона Семёнова
Отец ребёнка: Аксёнов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пугина Анна Семёновна
Отец ребёнка: Аксёнов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Аксёнов Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно