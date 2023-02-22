Аксёнова Фёкла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Фёкла Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Аксёнов Иван Семёнов

Отец ребёнка: Аксёнов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Матрона Семёнова

Отец ребёнка: Аксёнов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пугина Анна Семёновна

Отец ребёнка: Аксёнов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Аксёнов Никон Семёнов

Отец ребёнка: Аксёнов Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аксёнов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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