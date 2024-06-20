Андрес Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрес Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Жатва, Таврический муниципальный район, Омская область

Дата рождения

12.12.1980

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2016 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1980

Отец: Чикишев Дмитрий Павлович

Мать: Андрес Эрна Ивановна

Жатва, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.07.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воробьев Сергей Павлович

Рождение ребёнка
13.11.2016

Сын: Андрес Артемий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бийск, город Бийск, Алтайский край

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