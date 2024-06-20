Андрес Татьяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения12.12.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1980
Отец: Чикишев Дмитрий Павлович
Мать: Андрес Эрна Ивановна
Рождение ребёнка
23.07.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воробьев Сергей Павлович
Рождение ребёнка
13.11.2016
Отец ребёнка: не указан
Бийск, город Бийск, Алтайский край