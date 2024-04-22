Коробко (Горькая) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробко (Горькая) Ирина

Место рождения

Макеевка

Дата рождения

22.04.1955

Дата смерти

25.11.1989

Пол

Женский

Отец

Около 1934 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955

Отец: Горький Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
15.07.1978

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.07.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.11.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
ш-та Ленина
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