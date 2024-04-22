Коробко (Горькая) Ирина
Место рождения
Дата рождения22.04.1955
Дата смерти25.11.1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955
Отец: Горький Дмитрий
Бракосочетание
15.07.1978
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.07.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.11.1989
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
ш-та Ленина