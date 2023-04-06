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Матвей Никитин

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Место рождения

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

Около 1769 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1807 г.р.

Дети

Около 1817 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Никита Иванов

Мать: не указана

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Александр Матвеев

Мать ребёнка: Анна Егорова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Герасим Матвеев

Мать ребёнка: Анна Егорова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Федотья Матвеева

Мать ребёнка: Анна Егорова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Кирилл Матвеев

Мать ребёнка: Анна Егорова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Прасковья Матвеева

Мать ребёнка: Анна Егорова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Наталья Матвеева

Мать ребёнка: Анна Егорова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Татьяна Матвеева

Мать ребёнка: Анна Егорова

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Егорова

Смерть
1843
Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
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