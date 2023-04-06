Матвей Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Никита Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Александр Матвеев
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Герасим Матвеев
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Федотья Матвеева
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Кирилл Матвеев
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Прасковья Матвеева
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Наталья Матвеева
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Татьяна Матвеева
Мать ребёнка: Анна Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Егорова
Смерть
1843