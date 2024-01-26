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Сергеев Дмитрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1975

Отец: Сергеев Владимир Иванович

Мать: Сергеева Любовь Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева (Чернякова) Олеся Викторовна

Рождение ребёнка
27.05.1997

Дочь: Малашенкова (Сергеева) Диана Дмитриевна

Мать ребёнка: Сергеева (Чернякова) Олеся Викторовна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.2001

Сын: Сергеев Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Сергеева (Чернякова) Олеся Викторовна

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