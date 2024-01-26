Сергеев Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1997
Дочь: Малашенкова (Сергеева) Диана Дмитриевна
Мать ребёнка: Сергеева (Чернякова) Олеся Викторовна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.2001
Мать ребёнка: Сергеева (Чернякова) Олеся Викторовна