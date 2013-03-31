Насырова (Асадуллина) Гайша Гарифовна
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения15.06.1928
Дата смерти31.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1928
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
1957
Рождение ребёнка
11.12.1961
Отец ребёнка: Насыров Махмут Сабирьянович
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
31.03.2013
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №1, Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия