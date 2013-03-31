Насырова (Асадуллина) Гайша Гарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насырова (Асадуллина) Гайша Гарифовна

Место рождения

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

15.06.1928

Дата смерти

31.03.2013

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1928

Отец: Асадуллин Мухаметгариф Мухаметзарифович

Мать: Асадуллина Хумайря Ризвановна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
1957

Муж: Насыров Махмут Сабирьянович

Рождение ребёнка
11.12.1961

Сын: Насыров Ринат Махмутович

Отец ребёнка: Насыров Махмут Сабирьянович

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
31.03.2013
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище №1, Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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