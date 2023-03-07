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Штенников Иван Никифоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1761 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Штенникова Марья Васильева

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Штенников Ипполит Иванов

Мать ребёнка: Штенникова Марья Васильева

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штенникова Марья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1790
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