Штенников Иван Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Штенникова Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Штенникова Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790