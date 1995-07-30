Bemel Kenneth D
Место рожденияRochester, Olmsted County, Minnesota, United States
Дата рождения14.11.1954
Дата смерти30.07.1995
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1954
Отец: Bemel Milton Michael
Мать: (Weiner) Mildred
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.09.1986
Место жительства
01.04.1988
Место жительства
01.04.1991
Место жительства
01.04.1995
Смерть
30.07.1995