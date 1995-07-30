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Bemel Kenneth D

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Место рождения

Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States

Дата рождения

14.11.1954

Дата смерти

30.07.1995

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Около 1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1954

Отец: Bemel Milton Michael

Мать: (Weiner) Mildred

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
01.09.1986
Место жительства
01.04.1988
Место жительства
01.04.1991
Место жительства
01.04.1995
Смерть
30.07.1995

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