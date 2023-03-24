Ostnik Jüri
Место рожденияPõllusaare, Olustvere, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рождения25.12.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Põllusaare, Olustvere, ОПРЕДЕЛИТЬ
Бракосочетание
06.05.1912
Жена: Ostnik Marie
Рождение ребёнка
21.05.1913
Сын: Ostnik Johannes
Мать ребёнка: Ostnik Marie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ostnik Marie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ostnik Marie
Смерть
Неизвестно