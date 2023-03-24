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Ostnik Jüri

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Место рождения

Põllusaare, Olustvere, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

25.12.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

1913 г.р.
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Добавил:

ОС
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Põllusaare, Olustvere, ОПРЕДЕЛИТЬ
Бракосочетание
06.05.1912

Жена: Ostnik Marie

Рождение ребёнка
21.05.1913

Сын: Ostnik Johannes

Мать ребёнка: Ostnik Marie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ostnik Marie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ostnik Marie

Смерть
Неизвестно
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