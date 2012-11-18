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Зиядетдинов Амир

Место рождения

Малое Рыбушкино, Россия

Дата рождения

11.11.1961

Дата смерти

18.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1961

Отец: Зиядетдинов Абдулбари

Мать: Зиядетдинова (Мусина) Райся

Рождение ребёнка
20.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.11.2012

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