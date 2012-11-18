Зиядетдинов Амир
Место рожденияМалое Рыбушкино, Россия
Дата рождения11.11.1961
Дата смерти18.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1961
Отец: Зиядетдинов Абдулбари
Рождение ребёнка
20.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.11.2012