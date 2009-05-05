Козлов Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1958
Дата смерти05.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Светлана Николаевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
05.05.2009