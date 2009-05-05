Козлов Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Андрей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1958

Дата смерти

05.05.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КВ
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Светлана Николаевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
05.05.2009
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