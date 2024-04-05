Wilczek (Ponichtera) Franciszka
Место рожденияBIAŁEBŁOTO PAR. PORĘBA 51
Дата рождения10.08.1814
Дата смерти13.09.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1834
Муж: не указан
Współmałżonek: Maciej Wilczek
Рождение ребёнка
23.05.1835
Сын: Wilczek Wojciech
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Obleńska (Wilczek) Julianna
Отец ребёнка: не указан
Смерть
13.09.1841