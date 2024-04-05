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Wilczek (Ponichtera) Franciszka

Место рождения

BIAŁEBŁOTO PAR. PORĘBA 51

Дата рождения

10.08.1814

Дата смерти

13.09.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1834

Муж: не указан

Współmałżonek: Maciej Wilczek
Рождение ребёнка
23.05.1835

Сын: Wilczek Wojciech

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Obleńska (Wilczek) Julianna

Отец ребёнка: не указан

Смерть
13.09.1841

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