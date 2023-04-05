Гедеонов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1796
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1796
Рождение ребёнка
01.07.1824
Дочь: Гедеонова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Гедеонова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
21.11.1827
Дочь: Гедеонова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Гедеонова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
24.01.1829
Сын: Гедеонов Василий Иванович
Мать ребёнка: Гедеонова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
28.03.1830
Сын: Гедеонов Александр Иванович
Мать ребёнка: Гедеонова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
29.10.1831
Сын: Гедеонов Николай Иванович
Мать ребёнка: Гедеонова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
18.05.1833
Сын: Гедеонов Константин Иванович
Мать ребёнка: Гедеонова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
26.12.1834
Дочь: Гедеонова София Ивановна
Мать ребёнка: Гедеонова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
07.03.1836
Сын: Гедеонов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Гедеонова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
17.03.1840
Сын: Гедеонов Евгений Иванович
Мать ребёнка: Гедеонова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Гедеонова Анна Егоровна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гедеонова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Гедеонова Анна Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
поручик