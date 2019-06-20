Скворцова Любовь Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1963
Дата смерти20.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1983
Сын: Скворцов Александр Юрьевич
Отец ребёнка: Скворцов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
23.04.1985
Дочь: Чижова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Скворцов Юрий Александрович
Рождение ребёнка
22.06.1987
Дочь: Скворцова Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Скворцов Юрий Александрович
Смерть
20.06.2019