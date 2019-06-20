Скворцова Любовь Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова Любовь Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1963

Дата смерти

20.06.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1983

Сын: Скворцов Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Скворцов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
23.04.1985

Дочь: Чижова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Скворцов Юрий Александрович

Рождение ребёнка
22.06.1987

Дочь: Скворцова Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Скворцов Юрий Александрович

Смерть
20.06.2019
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