Шатунова Дарья Ануфриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Шатунов Филимон Семенов
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Матрона Филимонова
Отец ребёнка: Шатунов Филимон Семенов
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Шатунов Василий Филимонов
Отец ребёнка: Шатунов Филимон Семенов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Евдокия Филимонова
Отец ребёнка: Шатунов Филимон Семенов
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Шатунов Филимон Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812