Пелагея Борисова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Федор Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Миронов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Погодин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Владимир Миронов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Павел Владимиров
Отец ребёнка: Владимир Миронов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Пелагея Владимирова
Отец ребёнка: Владимир Миронов
Смерть
Неизвестно