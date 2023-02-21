Пелагея Борисова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Борисова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Федор Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Миронов

Рождение ребёнка
1849

Сын: Погодин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Владимир Миронов

Рождение ребёнка
1852

Сын: Павел Владимиров

Отец ребёнка: Владимир Миронов

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Пелагея Владимирова

Отец ребёнка: Владимир Миронов

Смерть
Неизвестно
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