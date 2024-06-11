Стахеева Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахеева Ольга

Место рождения

Новое Долгое, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1854 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

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Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: Стахей

Мать: не указана

Новое Долгое, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
04.02.1876 ст.

Муж: Агапафодов Владимир

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.01.1877 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агапафодов Владимир

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
01.12.1878 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агапафодов Владимир

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.01.1881 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агапафодов Владимир

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
16.02.1882 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агапафодов Владимир

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1887

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агапафодов Владимир

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.05.1889 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агапафодов Владимир

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агапафодов Владимир

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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