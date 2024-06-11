Стахеева Ольга
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: Стахей
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1876 ст.
Муж: Агапафодов Владимир
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.01.1877 ст.
Рождение ребёнка
01.12.1878 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1881 ст.
Рождение ребёнка
16.02.1882 ст.
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
27.05.1889 ст.
Рождение ребёнка
20.09.1890 ст.