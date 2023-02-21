Кожевников Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти1875
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Рождение ребёнка
19.07.1832
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Кожевникова Мария Антоновна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1836
Дочь: Сиверс Наталья Александровна
Мать ребёнка: Кожевникова Мария Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
советник петергофского дворцового правления
Смерть
1875