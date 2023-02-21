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Кожевников Александр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

1875

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кожевников Павел Александрович

Мать: Кожевникова Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
19.07.1832

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Кожевникова Мария Антоновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.06.1836

Дочь: Сиверс Наталья Александровна

Мать ребёнка: Кожевникова Мария Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
советник петергофского дворцового правления
Смерть
1875
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