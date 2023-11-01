Митюкова Фазиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митюков Кытдус Ахматзянович
Отец ребёнка: Митюков Ахматзян Сабит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митюкова Лямига Ахматзяновна
Отец ребёнка: Митюков Ахматзян Сабит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабрекова Галия Ахматзяновна
Отец ребёнка: Митюков Ахматзян Сабит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митюкова Гасима Ахматзяновна
Отец ребёнка: Митюков Ахматзян Сабит
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Митюков Гимран Ахматзянович
Отец ребёнка: Митюков Ахматзян Сабит
Рождение ребёнка
1908
Сын: Митюков Гусман Ахматзянович
Отец ребёнка: Митюков Ахматзян Сабит
Смерть
1947