Митюкова Фазиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митюкова Фазиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митюков Кытдус Ахматзянович

Отец ребёнка: Митюков Ахматзян Сабит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митюкова Лямига Ахматзяновна

Отец ребёнка: Митюков Ахматзян Сабит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабрекова Галия Ахматзяновна

Отец ребёнка: Митюков Ахматзян Сабит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митюкова Гасима Ахматзяновна

Отец ребёнка: Митюков Ахматзян Сабит

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Митюков Гимран Ахматзянович

Отец ребёнка: Митюков Ахматзян Сабит

Рождение ребёнка
1908

Сын: Митюков Гусман Ахматзянович

Отец ребёнка: Митюков Ахматзян Сабит

Смерть
1947

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