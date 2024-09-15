Калмацуй Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Калмацуй Мануил
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89SL-5SC8?i=39&wc=QZ4D-CL9:305210901,318889301,324251201,324259501&cc=1943763
Рождение ребёнка
1875
Сын: Калмацуй Афанасий
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно