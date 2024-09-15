Калмацуй Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмацуй Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Калмацуй Мануил

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89SL-5SC8?i=39&wc=QZ4D-CL9:305210901,318889301,324251201,324259501&cc=1943763
Рождение ребёнка
1875

Сын: Калмацуй Афанасий

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно

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