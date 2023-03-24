(Герщук) Прасковья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1908
Сын: Полищук Василий Варфоломеевич
Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич
В. Мацевичи
Рождение ребёнка
1910
Сын: Полищук Ульян Варфоломеевич
Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич
В. Мацевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цымбалюк Пётр Варфоломеевич
Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич
В. Мацевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цымбалюк-Полищук Игнат Варфоломеевич
Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич
В. Мацевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Найко Агафья Варфоломеевна
Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цымбалюк Ефим Варфоломеевич
Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волошина Евгения Варфоломеевна
Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич
В. Мацевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цымбалюк Никифор Варфоломеевич
Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич
Смерть
Неизвестно