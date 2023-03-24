(Герщук) Прасковья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Герщук) Прасковья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1908

Сын: Полищук Василий Варфоломеевич

Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич

В. Мацевичи
Рождение ребёнка
1910

Сын: Полищук Ульян Варфоломеевич

Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич

В. Мацевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цымбалюк Пётр Варфоломеевич

Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич

В. Мацевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цымбалюк-Полищук Игнат Варфоломеевич

Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич

В. Мацевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Найко Агафья Варфоломеевна

Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цымбалюк Ефим Варфоломеевич

Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волошина Евгения Варфоломеевна

Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич

В. Мацевичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цымбалюк Никифор Варфоломеевич

Отец ребёнка: Цымбалюк Варфоломей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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