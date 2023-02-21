Наумов Павел Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Наумов Макар Егорович
Мать: Наумова Екатерина
Рождение ребёнка
1886
Сын: Наумов Александр Павлович
Мать ребёнка: Наумова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
12.06.1900
Сын: Наумов Иван Павлович
Мать ребёнка: Наумова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Илья Павлович
Мать ребёнка: Наумова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наумова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Наумова Евдокия Михайловна
Смерть
1933