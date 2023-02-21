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Наумов Павел Макарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Наумов Макар Егорович

Мать: Наумова Екатерина

Рождение ребёнка
1886

Сын: Наумов Александр Павлович

Мать ребёнка: Наумова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
12.06.1900

Сын: Наумов Иван Павлович

Мать ребёнка: Наумова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Илья Павлович

Мать ребёнка: Наумова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Степан Павлович

Мать ребёнка: Наумова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Наумова Евдокия Михайловна

Смерть
1933
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