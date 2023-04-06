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Андреева Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Андреев Иван Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Андреев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Андреева Евфалия Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.06.1904 ст.

Дочь: Андреева Павла Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.

Дочь: Андреева Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.07.1909 ст.

Сын: Андреев Николай Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.03.1911 ст.

Сын: Андреев Павел Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.07.1912 ст.

Сын: Андреев Варфоломей Александрович

Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич

Прокунино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Александр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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