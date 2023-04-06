Андреева Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Андреев Иван Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1899
Сын: Андреев Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Андреева Евфалия Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
02.06.1904 ст.
Дочь: Андреева Павла Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
29.10.1906 ст.
Дочь: Андреева Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
21.07.1909 ст.
Сын: Андреев Николай Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
10.03.1911 ст.
Сын: Андреев Павел Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич
Рождение ребёнка
?.07.1912 ст.
Сын: Андреев Варфоломей Александрович
Отец ребёнка: Андреев Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно