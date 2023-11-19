Онопко Иулиана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онопко Иулиана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онопко Яков Иванович

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Онопко Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Онопко Яков Иванович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
16.01.1795

Дочь: (Онопко) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Онопко Яков Иванович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: (Онопко) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Онопко Яков Иванович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Онопко) Настасья Яковлевна

Отец ребёнка: Онопко Яков Иванович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1806

Сын: Онопко Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Онопко Яков Иванович

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Онопко Филип Яковлевич

Отец ребёнка: Онопко Яков Иванович

Добротово, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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