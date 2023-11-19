Онопко Иулиана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онопко Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Онопко Яков Иванович
Рождение ребёнка
16.01.1795
Дочь: (Онопко) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Онопко Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: (Онопко) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Онопко Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Онопко) Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Онопко Яков Иванович
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1806
Отец ребёнка: Онопко Яков Иванович
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Онопко Яков Иванович
Смерть
Неизвестно