Рыбина (Никифорова) Светлана Сергеевна 04.09.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыбина (Никифорова) Светлана Сергеевна

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Место рождения

Выборг, Ленинградкая, Russia

Дата рождения

04.09.1990

Пол

Женский

Отец

1962 г.р.

Мать

1963 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1990

Отец: Никифоров Сергей Борисович

Мать: (Наутова) Ирина Валентиновна

Выборг, Ленинградкая, Russia
Бракосочетание
26.06.2009

Муж: скрыто настройками приватности

г. Выборг, Ленинградская обл., Россия
Рождение ребёнка
15.09.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Прово, штат Юта, США
Рождение ребёнка
08.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Прово, штат Юта, США
Рождение ребёнка
17.08.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Прово, штат Юта, США

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