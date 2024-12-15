Рыбина (Никифорова) Светлана Сергеевна
Место рожденияВыборг, Ленинградкая, Russia
Дата рождения04.09.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1990
Выборг, Ленинградкая, Russia
Бракосочетание
26.06.2009
Муж: скрыто настройками приватности
г. Выборг, Ленинградская обл., Россия
Рождение ребёнка
15.09.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Прово, штат Юта, США
Рождение ребёнка
08.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Прово, штат Юта, США
Рождение ребёнка
17.08.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Прово, штат Юта, США