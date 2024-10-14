Андрей Емельянович 1779 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Емельянович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1779

умер Неизвестно

Мать
Анисья Степановна1751 г.р.
Отец
Емельян Давыдович1758 г.р.
Супруги
Авдотья Ивановна1774 г.р.
Дети
Артемей Андреевич1791 г.р.
Павел Андреевич1794 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Емельян Давыдович

Мать: Анисья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Артемей Андреевич

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Павел Андреевич

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Козьма Андреевич

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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