Андрей Емельянович
мужской, родился 1779
умер Неизвестно
МатьАнисья Степановна1751 г.р.
ОтецЕмельян Давыдович1758 г.р.
Супруги
Авдотья Ивановна1774 г.р.
Дети
Артемей Андреевич1791 г.р.
Павел Андреевич1794 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Емельян Давыдович
Мать: Анисья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Сын: Артемей Андреевич
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Павел Андреевич
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Козьма Андреевич
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно