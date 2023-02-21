Америкова Александра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Америков Петр Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Америков Петр Петров
Отец ребёнка: Америков Петр Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1846
Отец ребёнка: Америков Петр Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Америков Петр Ефимов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Америков Петр Ефимов
Смерть
Неизвестно