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Америкова Александра Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Америков Алексей Петров

Отец ребёнка: Америков Петр Ефимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Америков Петр Петров

Отец ребёнка: Америков Петр Ефимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Америков Василий Петров

Отец ребёнка: Америков Петр Ефимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Америков Григорий Петров

Отец ребёнка: Америков Петр Ефимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Америков Павел Петров

Отец ребёнка: Америков Петр Ефимов

Муравлянка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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