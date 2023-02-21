Геревенко (Маркина) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геревенко (Маркина) Любовь Сергеевна

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Место рождения

КазСССР, Южно Казахстанская область, станция Чимкент

Дата рождения

21.09.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Муж

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Дети

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1970 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1947

Отец: не указан

Мать: Зубенко Анастасия (Надя) Никоноровна

КазСССР, Южно Казахстанская область, станция Чимкент
Рождение ребёнка
21.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
25.08.1970

Дочь: Геревенко Наталья Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

УЗССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
04.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
21.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
31.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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