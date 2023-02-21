Геревенко (Маркина) Любовь Сергеевна
Место рожденияКазСССР, Южно Казахстанская область, станция Чимкент
Дата рождения21.09.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1947
Отец: не указан
КазСССР, Южно Казахстанская область, станция Чимкент
Рождение ребёнка
21.09.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
25.08.1970
Дочь: Геревенко Наталья Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
УЗССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
04.04.1976
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УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
21.12.1979
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УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Рождение ребёнка
31.10.1982
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
УзССР, ТАШКЕНТСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОСТАНЛЫКСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ГАЗАЛКЕНТ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности