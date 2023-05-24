Гаджиев Сафарали
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаджиев Гаджи
Мать ребёнка: Гаджиева Арджон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаджиев Меджид
Мать ребёнка: Гаджиева Арджон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаджиев Магомедсаид
Мать ребёнка: Гаджиева Арджон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаджиев Измутдин Сафаралиевич
Мать ребёнка: Гаджиева Арджон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаджиев Керим Сафаралиевич
Мать ребёнка: Гаджиева Арджон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаджиева Рукият Сафаралиевна
Мать ребёнка: Гаджиева Арджон
Рождение ребёнка
04.03.1955
Сын: Гаджиева Идрис Сафаралиевич
Мать ребёнка: Гаджиева Арджон
Смерть
Неизвестно