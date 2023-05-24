Гаджиев Сафарали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаджиев Сафарали

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаджиев Гаджи

Мать ребёнка: Гаджиева Арджон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаджиев Меджид

Мать ребёнка: Гаджиева Арджон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаджиев Магомедсаид

Мать ребёнка: Гаджиева Арджон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаджиев Измутдин Сафаралиевич

Мать ребёнка: Гаджиева Арджон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаджиев Керим Сафаралиевич

Мать ребёнка: Гаджиева Арджон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаджиева Рукият Сафаралиевна

Мать ребёнка: Гаджиева Арджон

Рождение ребёнка
04.03.1955

Сын: Гаджиева Идрис Сафаралиевич

Мать ребёнка: Гаджиева Арджон

Смерть
Неизвестно

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