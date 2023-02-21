Гордеева (Гордеева) Анастасия Дормидонтовна
Место рожденияНовоселье, Лопатинский район, Пензенская область, Российская Федерация
Дата рождения04.11.1903
Дата смерти29.10.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1903
Новоселье, Лопатинский район, Пензенская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
21.03.1928
Дочь: Дмитриевская Любовь Александровна
Отец ребёнка: Дмитриевский Александр Васильевич
Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.05.1936
Дочь: Саляева Зоя Александровна
Отец ребёнка: Дмитриевский Александр Васильевич
Рождение ребёнка
После 1937
Дочь: Светлана Александровна
Отец ребёнка: Дмитриевский Александр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Врач - гинеколог
Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
29.10.1955
Причина смерти: рак горла