Гордеева (Гордеева) Анастасия Дормидонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Гордеева) Анастасия Дормидонтовна

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Место рождения

Новоселье, Лопатинский район, Пензенская область, Российская Федерация

Дата рождения

04.11.1903

Дата смерти

29.10.1955

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1903

Отец: Гордеев Дормидонт Алексеевич

Мать: Гордеева Христина Прокопьевна

Новоселье, Лопатинский район, Пензенская область, Российская Федерация
Рождение ребёнка
21.03.1928

Дочь: Дмитриевская Любовь Александровна

Отец ребёнка: Дмитриевский Александр Васильевич

Мачкасы, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.05.1936

Дочь: Саляева Зоя Александровна

Отец ребёнка: Дмитриевский Александр Васильевич

Рождение ребёнка
После 1937

Дочь: Светлана Александровна

Отец ребёнка: Дмитриевский Александр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Врач - гинеколог
Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
29.10.1955
Причина смерти: рак горла
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