Вьялкин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Вьялкин Иван Антонович
Бракосочетание
20.04.1909
Жена: Вьялкина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1911
Дочь: Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1927
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1929
Сын: Вьялкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно