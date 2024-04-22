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Вьялкин Николай Иванович

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Вьялкин Иван Антонович

Мать: не указана

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
20.04.1909

Жена: Вьялкина Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1911

Дочь: Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.01.1927

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.02.1929

Сын: Вьялкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Ксения Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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