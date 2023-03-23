Рейсман Адам Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРейсман Адам Иванович

Рейсман Адам Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Рейсман Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Рейсман Эмилия (Мария) Адамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Рейсман Петр (?) Адамович

Мать ребёнка: не указана

Калининская обл, Торопецкий район, дер. Ново-Танцово
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рейсман Ольга Адамовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рейсман Иван Адамович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1938
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close