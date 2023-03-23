Рейсман Адам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Рейсман Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Рейсман Эмилия (Мария) Адамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Рейсман Петр (?) Адамович
Мать ребёнка: не указана
Калининская обл, Торопецкий район, дер. Ново-Танцово
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рейсман Ольга Адамовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1938