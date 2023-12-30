Вагнер Лариса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВагнер Лариса Павловна

Вагнер Лариса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вагнер Павел Генрихович

Мать: Вагнер Елизавета Федоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close