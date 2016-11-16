Лыкова Лидия Павловна
Место рожденияд. Павловская, Вожегодский р-н, Вологодская обл.
Дата рождения05.04.1913
Дата смерти16.11.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Павловская, Вожегодский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1947 по 1949
Место жительства
По 1947
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1949 по 1958
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1958 по 1961
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1961 по 2016
Смерть
16.11.2016