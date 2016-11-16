Лыкова Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛыкова Лидия Павловна

Лыкова Лидия Павловна

avatar

Место рождения

д. Павловская, Вожегодский р-н, Вологодская обл.

Дата рождения

05.04.1913

Дата смерти

16.11.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Павловская, Вожегодский р-н, Вологодская обл.
Место жительства
С 1947 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1947
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1949 по 1958
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1958 по 1961
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Место жительства
С 1961 по 2016
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.11.2016
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close