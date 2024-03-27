Левитин (Мотыльская) Сарра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Мотыльский Арон
Мать: Матыльская Злата Либа
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович
Ulanude, Russia
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Суздальницкая Пана Михайловна
Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Левитин Соломон Михайлович
Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ярневская Цыпа
Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1920