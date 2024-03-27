Левитин (Мотыльская) Сарра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитин (Мотыльская) Сарра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Мотыльский Арон

Мать: Матыльская Злата Либа

Рождение ребёнка
1906

Сын: Левитин Хона Михайлович

Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович

Ulanude, Russia
Рождение ребёнка
1909

Сын: Левитин Лев Михайлович

Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Суздальницкая Пана Михайловна

Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Левитин Соломон Михайлович

Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ярневская Цыпа

Отец ребёнка: Левитин Михаил Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левитин Михаил Иосифович

Смерть
1920
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