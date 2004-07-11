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Крамаров Денис Павлович
Крамаров Денис Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.2004
Пол
Мужской
Отец
Крамаров Павел Николаевич
1976 г.р.
Мать
Крамарова (Сусарина) Светлана Евгеньевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2004
Отец:
Крамаров Павел Николаевич
Мать:
Крамарова Светлана Евгеньевна
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