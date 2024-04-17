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Батракова Евгения Екимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1890 ст.

Дочь: Батракова (Урождённая) Наталья Константиновна

Отец ребёнка: Батраков Константин Васильевич

Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край
ППК ГАПК Ф 37 оп 6 д 195 № 39ж стр 202
Бракосочетание
С 1891 ст.

Муж: Батраков Константин Васильевич

Рождение ребёнка
02.05.1892 ст.

Дочь: Батракова (Урождённая) Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Батраков Константин Васильевич

Нестюково, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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