Батракова Евгения Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1890 ст.
Дочь: Батракова (Урождённая) Наталья Константиновна
Отец ребёнка: Батраков Константин Васильевич
ППК ГАПК Ф 37 оп 6 д 195 № 39ж стр 202
Бракосочетание
С 1891 ст.
Рождение ребёнка
02.05.1892 ст.
Дочь: Батракова (Урождённая) Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Батраков Константин Васильевич
Смерть
Неизвестно